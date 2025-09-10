Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
AA 10.09.2025 17:29

Soykırımcı İsrail, Doha'dan sonra Yemen'e saldırdı: 35 ölü, 118 yaralı

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Doha'dan sonra Yemen'e saldırdı: 35 ölü, 118 yaralı

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.

El-Cevf kentine düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

 

Açıklamada, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesinde yer alan sivil, hizmet tesisleri ve konutları; Sana’nın güneybatısındaki 60. Cadde’de bulunan sağlık kurumu ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksini hedef alan İsrail saldırıları şiddetle kınandı.

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

