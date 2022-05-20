Kubrakov,“Hiç kimse 21. yüzyılda Avrupa'da başka bir ülkeye karşı savaşan bir ülke olacağını tahmin edemedi. Ama savaş şu anda yaşanıyor.Savaşın Ukrayna’nın altyapısına verdiği toplam zarar yaklaşık 100 milyar dolar" dedi.

Mariupol gibi büyük şehirler ve Ukrayna'nın doğusundaki diğer bazı şehirlerin yok olduğunu belirten Kubrakov, "Savaştan önce birçok altyapı projesi başlatmıştık. Rusya'nın saldırısının sona ermesinin ardından altyapının yeniden inşasına yardımcı olmak için Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıklarını kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Aleksandr Kubrakov, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu’nda (ITF) dünyanın değişik ülkelerinden gelen ulaştırma bakanlarına bu yıkımların durması için Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmasını ve Ukrayna’ya yardım edilmesini istediğini aktardı.

Türk şirketlere ihtiyaç var

Türkiye ile Ukrayna arasındaki iyi ilişkileri hatırlatan Kubrakov, Türk inşaat şirketlerinin Ukrayna’da savaştan önce faal olduklarını ve onlara altyapının yeniden inşasında ihtiyaçları olacağını vurguladı.

Bakan Kubrakov, Almanya'daki forumda , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel görüşme yaptığını belirterek, “Türk inşaat şirketleri bizim pazarımızda çok aktifler. Bazıları Ukrayna'daki önemli projeleri gerçekleştiriyorlar. Türk bakanla savaştan sonra bu şirketlerin yeniden inşaya katılımı ve bize nasıl yardımcı olacaklarını konuştuk” dedi.