Krizden bir türlü kurtulamayan Yunanistan, ekonomide büyüme umutlarını 2021'e erteledi. Koronavirüs salgını nedeniyle, en önemli gelir kaynağı turizm de darbe aldı.



Bu yıl için ülkedeki ekonomik durgunluğun yüzde 4,4 ve yüzde 9,4 arasında olması bekleniyor.



Fransa ise, içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen kendisinden fırkateyn alması için Atina yönetimine baskı yapıyor.

Paris, Atina ile daha önce iki adet yeni nesil Belharra fırkateyni satışında anlaşma noktasına geldiğini iddia etmişti. İki ülke arasında bir yıldır sıkı pazarlık yapılıyordu, imzaların da bu ayın başında atılacağı haberi Yunan basınına sızdırılmıştı.



Ancak Yunan basınında yer alan bir iddiaya göre, Atina yönetimi fırkateynlerin alımını süresiz olarak ertelendi. Fırkateyn satışının 3 milyar euroluk maliyeti fazla yüksek bulunduğu için askıya alındığı öne sürüldü.

Fransa ikna çabalarını sürdürüyor



Öte yandan bu iddiayla birlikte Fransa'nın Yunanistan'ı pahalı bulunan fırkateyn satışına ikna etmek için çabalarının da sürdüğü belirtiliyor.



Paris yönetimi Yunanistan yönetiminin Akdeniz ve Ege'de öne sürdüğü uluslararası hukuka aykırı tezleri de bu amaçla kullanıyor.



Önceki gün Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı bugün de Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile Paris'te bir araya geldi.



Macron görüşme sonrası haksız Yunan tezlerine desteğini açıkladı ve NAVTEX ilan eden Türkiye'yi eleştirdi.



Fransız Lider, Türkiye karşıtlığına aradığı desteği kendisine vermeyen Avrupa Birliği'ni de Doğu Akdeniz'de yeterince kararlı davranmamakla suçladı.

