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Dünya
İHA 06.07.2023 14:39

Kremlin’den Prigojin açıklaması: Takip etmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından Rusya’da olduğu açıklanan Wagner lideri Evgeny Prigojin’in hareketlerini takip etmediklerini söyledi.

Kremlin’den Prigojin açıklaması: Takip etmiyoruz
[Fotograf: AP]

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamada, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin’in Belarus’ta değil Rusya’da olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan Lukaşenko’nun açıklamasına yanıt geldi. Peskov, Evgeny “Prigojin’in hareketlerini takip etmiyoruz” dedi.

Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lukaşenko arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin tarihinin ve detaylarının henüz netleşmediğini söyledi.

Belarus’ta olduğunu açıklamıştı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan Wagner'in lideri Prigojin, 23 Haziran Cuma günü Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko 27 Haziran’da yaptığı açıklamada, Evgeny Prigojin’in Belarus’ta olduğunu duyurmuştu.

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