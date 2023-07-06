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Dünya
AA 06.07.2023 14:18

Avustralya'da vize sistemindeki aksaklık, havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturdu

Avustralya'daki havalimanlarında teknik aksaklıklardan ötürü dış hatlar pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Avustralya'da vize sistemindeki aksaklık, havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturdu

Ülkeden ayrılan yolcuların pasaportlarındaki vize taramasında kullanılan sistemdeki sorun, havalimanında aksaklıklara neden oldu.

Özellikle dış hatlar terminalini etkileyen aksaklık, havalimanında pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklara yol açtı.

Sınır güvenliğinden sorumlu Avustralya Sınır Güçleri sözcüsü, aksaklıkların gelişmiş yolcu işleme (APP) sistemlerini yöneten hizmet sağlayıcılarında görüldüğünü belirtti.

Melbourne Havalimanı çalışanı Andrew Lund, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkedeki diğer havalimanlarının da söz konusu aksaklıklardan etkilendiğini kaydetti.

Yerel medyada, teknik aksaklıklar nedeniyle APP çalışanlarının yolcuların bilgilerini manuel olarak işleyeceği bilgisi yer aldı.

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