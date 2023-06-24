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HABER GİRİŞ
24.06.2023 08:51
, 24.06.2023 09:00
SON GÜNCELLEME
24.06.2023 09:00
Kremlin: Putin kısa süre sonra açıklama yapacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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