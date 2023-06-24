Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.06.2023 08:51

Kremlin: Putin kısa süre sonra açıklama yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

Kremlin: Putin kısa süre sonra açıklama yapacak

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Kremlin Rusya
Sıradaki Haber
Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
09:30
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
09:21
Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır
08:41
Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştı
08:07
Yasa dışı bahis örgütüne 'markaj' operasyonu: 18 tutuklama
07:08
Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı
Rusya ile Wagner grubu arasındaki kriz üzerine Rostov'da güvenlik önlemleri
Rusya ile Wagner grubu arasındaki kriz üzerine Rostov'da güvenlik önlemleri
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ