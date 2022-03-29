Kremlin Sözcüsü Peskov İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerine ilişkin "Barış görüşmelerinin umut verici olup olmadığını bugün ya da yarın göreceğiz" dedi.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in zehirlendiğine ilişkin haberleri yalanlayarak bunların bir "bilgi savaşının" parçası olduğunu söyleyen Peskov,Abramoviç'in Türkiye'deki görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını, ancak görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

ABD ile ilişkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin yankıları sürüyor.

Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sarf ettiği "katil" gibi sözlere de değinen Peskov şunları söyledi:

"Kişisel hakaretler, devlet başkanları arasındaki ilişkileri etkiler. Bu, olumsuz etki yapan bir unsurdur. Bununla birlikte, Rusya ile ABD arasında bir diyalog sadece iki ülke menfaatleri için değil, aynı zamanda dünyanın menfaatleri için de gereklidir. Er ya da geç strateji, güvenlik ve benzeri konular hakkında konuşmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov Putin'in halkın tam desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Doğal gazda rubleyle ödeme dönemi

Rusya’nın Batılı ülkelere doğal gaz ticaretinde ödemeleri rubleyle alma kararına dair de değerlendirmelerde bulunan Peskov, ilgili ödeme mekanizmasını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Rusya’nın güvenilir bir doğal gaz tedarikçisi olmaya devam ettiğini aktaran Peskov, "Rusya doğal gazını satmak istiyor. Sadece istemekle kalmıyor, gaz arzımızın hacmi, fiyatı ve güvenilirliği açısından piyasadaki en iyi gaza sahip olduğumuzdan eminiz. Diğer tüm seçenekler daha kötü. Bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin ödemelerde rubleye geçmemesi halinde doğal gazı bedava temin etmeyeceklerinin altını çizerek, "Şirketler, euro ve dolar gibi para birimleriyle ruble satın alabileceklerini ve bu rubleyle gaz ödemelerini yapabileceklerini anlamalıdır. Bu, fiili olarak neredeyse hiçbir şeyin değişmediği anlamına gelir." dedi.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna vatandaşlarının zorla Rusya'ya götürüldüğü iddialarınınsa gerçeği yansıtmadığını bildirdi.