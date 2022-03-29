Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Ansan'daki bir endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama meydana geldiğini kaydetti.
Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü aktardı.
Etiketler: Güney Kore
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