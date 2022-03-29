Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya Baltık ülkelerinin büyükelçilerini çağırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Estonya ve Litvanya'nın büyükelçilerini çağırdı.
Rusya, diplomatlarının sınır dışı edilmesine misilleme yapmak üzere 3 Baltık ülkesinin Moskova'daki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
TASS ve RIA ajanslarının haberine göre, büyükelçilere, Rusya'nın sınır dışı etme kararlarının bildirilmesi bekleniyor.
Letonya, Estonya ve Litvanya, bu ayın başlarında, koordine şekilde toplam 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
Etiketler: Rusya
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