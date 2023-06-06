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Dünya
AA 06.06.2023 13:16

Kremlin: Kahovka HES’e yönelik saldırının emrini Kiev verdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kahovka HES’te yaşanan hasarın, Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kremlin: Kahovka HES’e yönelik saldırının emrini Kiev verdi

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yıkılan ve bölgede sele neden olan Kahovka HES’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini aktaran Peskov, “Putin hem Rusya Savunma Bakanlığından hem de ilgili diğer kurumlardan Kahovka HES etrafında gelişen duruma ilişkin raporlar alıyor. Burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajından bahsettiğimizi kesin olarak söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, tahliyeler başladı
Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, tahliyeler başladı

"Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmeli"

Peskov, Rusya’nın HES’e yönelik saldırıda rol aldığına ilişkin suçlamaları reddettiklerini vurgulayarak, “Kahovka HES’e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir.” dedi.

Ukrayna'daki Kakhovka barajı neden önemli?
Ukrayna'daki Kakhovka barajı neden önemli?

Bölgede son derece olumsuz koşulların ortaya çıkabileceğine işaret eden Peskov, “Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce insan, çevre ve henüz belirlenmemiş başka olaylar için ciddi sonuçlara yol açabilir.” ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka HES’in bombalarla vurulduğu duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.

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