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Dünya
AA 06.06.2023 12:25

Baltık ülkelerinden Ukrayna'daki barajın bombalanmasına tepki

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının, "Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik eşi, benzeri görülmemiş bir Rus saldırısı" olduğunu belirtti.

Baltık ülkelerinden Ukrayna'daki barajın bombalanmasına tepki
[Fotograf: Reuters]

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'yı hedef aldı.

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının "Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik eşi, benzeri görülmemiş bir Rus saldırısı" olduğunu belirten Nauseda, "Büyük bir barajın yıkılması, binlerce insanı doğrudan tehdit eden bir savaş suçudur. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır ve Ukrayna, güvende kalmak için bu savaşı kazanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, tahliyeler başladı
Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, tahliyeler başladı

Estonya ve Finlandiya'dan da tepki

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de "Kahovka Barajı'nın havaya uçurulması, binlerce Ukraynalı sivilin hayatını tehdit edecek bir başka terör eylemidir. Bu, Moskova'nın iktidardaki suçluları için listedeki bir başka suçlama olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki Kakhovka barajı neden önemli?
Ukrayna'daki Kakhovka barajı neden önemli?

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise söz konusu patlamanın siviller için büyük risk ve tehlikeye neden olduğunu vurgulayarak "Bu, büyük bir insani ve ekolojik felakettir ve su teminine büyük etkisi olabilir. Patlamanın nedeni araştırılmalıdır. Zarar gören sivillere yardım etmeye hazırız." paylaşımında bulundu.

AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur
AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan; Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

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