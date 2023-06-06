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Dünya
AA 06.06.2023 12:20

Fransa'da kiliselerin 'ayakta kalması' için bağış kampanyası başlatıldı

Fransa'da devlet, düşük bütçeli kiliselerin muhafaza ve restore edilmesi için bağış kampanyası başlattı.

Fransa'da kiliselerin 'ayakta kalması' için bağış kampanyası başlatıldı
[Fotograf: Reuters]

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün, Normandiya açıklarındaki UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan Mont Saint-Michel Kilisesi'nin yapımının 1000'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Macron, ülkedeki kültürel yapıların korunması için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi.

50 bine yakın ibadet yerinden 10 bin 500'ünün Fransa Kültür Bakanlığının desteğiyle korunduğu ülkede, Elysee Sarayı özellikle az nüfuslu bölgelerdeki kiliselerin ayakta kalması için geniş çaplı yardım kampanyasını hayata geçirdi.

Bağışlar, yanan tarihi Notre Dame Katedrali için de kullanılabilecek

Toplanan bağışların, Nisan 2019'da yanan ve restorasyonu devam eden Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali için de kullanılması öngörülüyor.

Kültür ve İçişleri Bakanlıklarının, Cumhurbaşkanı Macron'a, 16-17 Eylül "Avrupa Miras Günleri"nden önce ülkede korunmaya muhtaç dini ve kültürel yapıların durumuyla ilgili kapsamlı raporlar sunmaları bekleniyor.

Fransa'da halkın ilgisinin azaldığı; özellikle kırsal bölgelerdeki kiliselerin, devletten de yeterli desteği almaması nedeniyle ayakta kalmada güçlük çektiği belirtiliyor.

2017'de Macron tarafından kültürel mirasın korunması adına başlatılan çalışma kapsamında, bu tarihi yapıların korunması için sağlanan bütçe yüzde 40 artırılmıştı.

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