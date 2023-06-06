Ukrayna: Kahovka HES, Ukrayna ordusunun önünde engeller yaratmak için patlatıldı

Şmıgal, sosyal medya hesabından, su altında kalan bölgelerde yaşayanları tahliye çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Şu anda Herson'daki Ostrov ilçesinden tahliye çalışmaları sürüyor. Mıkolayiv'e gidecek tahliye trenleri oluşturuldu.” ifadesini kullandı.

Başbakan Şmıgal, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik çevresel etki ve tehdit değerlendirmesi yapılmasının da santrale erişimin olmaması nedeniyle zorlaştığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya’nın, Kahovka HES'i "havaya uçurduğunu” iddia ederek, şunları aktardı:

"Amaçları, ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önünde aşılmaz engeller yaratmak, bilgi inisiyatifini engellemek, savaşın adil bir şekilde sona ermesini yavaşlatmaktır. Rusya, tüm zorlayıcı hukuki sorumluluklarıyla birlikte derhal bir terör devleti olarak tanınmalıdır."

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal medya paylaşımında, "Kahovka HES'in patlatılması düşmanın baltalamak istediği küresel gıda güvenliğine de bir darbedir. Çünkü bu felaket Ukrayna'nın güneyindeki sulama sistemini etkileyecek." değerlendirmesini yaptı.