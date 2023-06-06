Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.06.2023 11:50

Singapur'da 180 yıllık geçmişe sahip at yarışları gelecek yıl son bulacak

Singapur'da 180 yılı aşkın geçmişe sahip at yarışları gelecek yıl sona erecek. Ülkenin tek at yarışı pisti Turf Club'ın olduğu bölge başka alanlarda kullanılacak.

Singapur'da 180 yıllık geçmişe sahip at yarışları gelecek yıl son bulacak
[Fotograf: Reuters]

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un tek at yarışı pisti Turf Club, gelecek yıl son yarış etkinliğine ev sahipliği yapmasının ardından kapatılacak.

Singapur hükümeti, pist sınırlarındaki 120 hektarlık alanın, kamu ve özel konut inşasına ayrılacağını açıkladı.

Turf Club'dan yapılan açıklamada da ülkede at yarışlarının uzun ve seçkin bir tarihi olduğu vurgulanarak 5 Ekim 2024'teki 100. Büyük Singapur Altın Kupası'na kadar devam edecek yarışlarda sportmenliği, güvenliği ve bütünlüğü sağlamak için çalışmaya devam edecekleri ifade edildi.

1842'de "Singapur Spor Kulübü" olarak kurulan yarış pistinin adı, 1924'te Singapur "Turf Club" olarak değiştirilmişti.

1972'de parkurda Kraliçe 2'nci Elizabeth adına etkinlik düzenlenmişti.

ETİKETLER
Singapur
Sıradaki Haber
Çin'in Orta Asya'ya artan ilgisi yeni bir dönemin başlangıcı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Türkiye'nin LPG üretimi arttı
12:04
Ticarette gündem ihracatı artırmak ve fiyat artışlarını önlenmesi olacak
12:00
Züccaciye sektörü en fazla ihracatı İngiltere'ye yaptı
11:56
Fransa'da emeklilik reformuna karşı 14'üncü kitlesel protesto
11:54
Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Yuriy Çerniçuk'tan açıklama
11:54
Tarımda ocak-mayıs ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı
İçme suyu sıkıntısı çeken Burdur, mayısta rekor yağış aldı
İçme suyu sıkıntısı çeken Burdur, mayısta rekor yağış aldı
FOTO FOKUS
2 yaşındaki çocuğun yuttuğu oyuncak hastanelik etti
2 yaşındaki çocuğun yuttuğu oyuncak hastanelik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ