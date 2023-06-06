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Dünya
AA 06.06.2023 11:53

Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Yuriy Çerniçuk'tan açıklama

Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Yuriy Çerniçuk, santralin soğutma sisteminin yıkılan Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) ile temasının olmadığını bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Yuriy Çerniçuk'tan açıklama

Rus nükleer sanayisinin resmi yayın organı Strana Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahovka HES'in yıkılması nedeniyle bölgeye yakın bir noktada bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki 5 ünitenin "soğuk kapanma" durumunda olduğuna işaret edilen açıklamada, bir ünitenin ise "sıcak kapanma" durumunda olduğu ve soğutma havuzundaki su seviyesinin değişmeyerek 16,67 metrede kaldığı belirtildi.

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Nükleer santralde bulunan personelin durumu kontrol altında tuttuğunun ifade edildiği açıklamada, Kahovka HES'in yıkılmasına ve durumun nedenlerine ilişkin henüz resmi bilgi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerniçuk, "Santralin soğutma sisteminin yıkılan Kahovka HES ile teması bulunmuyor. Kullanılmış nükleer yakıt depolama havuzlarını soğutan su, çevreyle veya Kahovka rezervuarının suyuyla teması olmayan kapalı bir devredir. Sıcaklık giderme sistemi hem Kahovka rezervuarından gelen suyla hem de birkaç alternatif kaynakla doldurulabilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kahovka HES sabah saatlerinde yıkılmıştı.

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