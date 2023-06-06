Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, tahliyeler başladı

Herson yakınlarında Rus kontrolündeki bölgede bulunan Nova Kakhovka barajı vuruldu.

Ukrayna Silahlı kuvvetleri barajın Rus güçler tarafından vurulduğunu duyurdu.

Bölgede tahliyelerin başladığı 5 saat içinde su seviyesinin kritik seviyeye ulaşacağı uyarısı yapıldı.

Nükleer santralde risk yok, 80 yerleşim yeri etkilenebilir

Bölgedeki Rus belediye başkanı, Dnipro nehri üzerindeki baraja ilişkin iddiaları yalanladı.

Rus devlet haber ajansı, barajın büyük hasar aldığını ve su baskınlarının yaşandığını açıkladı.

80 yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi. Barajın yıkılmasının terör eylemi olduğu aktarıldı.

Zaporijya nükleer santralinde şu anda risk olmadığı ifade edildi.

Rus yetkililer, Nova Kakhovka barajının çökmesi nedeniyle Kuzey Kırım kanalının kuruması yönünde "hiçbir tehdit" görülmediğini duyurdu.

Zelenskiy'den acil toplantı kararı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov Salı günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Nova Kakhova barajındaki patlamayla ilgili acil bir toplantı yapacağını söyledi.

Zelenskiy Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kakhovka barajını yıkmasının, Moskova güçlerinin Ukrayna'nın tamamından "kovulması gerektiğini" doğruladığını söyledi.

Zelenskiy "Onlara bir metre bile bırakılmamalı çünkü her metreyi terör için kullanıyorlar." dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Nova Kakhovka barajını yıkmasının bir "ekolojik kıyım" olduğunu, ancak ulusal ve bölgesel yetkililerin yerel halkın güvenliğini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Andriy Yermak, Telegram'da Rusya'nın eylemlerinin yakınlardaki Zaporizhzhia nükleer santrali için de bir tehdit oluşturduğunu yazdı.