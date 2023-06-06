Microsoft, çocuk gizliliği ihlalleri için 20 milyon dolar ödeyecek

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) şirketle, çocuk oyuncular için artırılmış korumaları da içeren bir anlaşmaya vardı.

Diğer ihlallerin yanı sıra FTC, Microsoft'un ebeveynleri veri toplama ilkeleri hakkında bilgilendirmediğini tespit etti.

Ceza kararı geçen hafta Echo cihazları üzerinden Amazon'a karşı benzer bir karar verilmesinin ardından geldi.

FTC, Microsoft'un ebeveynlerinin uygun şekilde onayını almayarak ve 13 yaşın altındaki çocukların kişisel verilerini 2021'den önce oluşturulan hesaplar için gerekenden daha uzun süre elinde tutarak Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasasını ihlal ettiğini söyledi.

Kanun, çocuklara yönelik çevrimiçi hizmetlerin ve web sitelerinin bir ebeveynin onayını almasını ve çocukları hakkında toplanan kişisel veriler hakkında ebeveyni bilgilendirmesini gerektiriyor.

Ebeveynden izin vermesi istenmedi

Xbox kullanıcılarının belirli hizmetleri kullanmak için bir hesap oluşturması gerekiyor.

Tam ad, e-posta adresi ve doğum tarihi gibi bilgiler, kurulumun bir parçası olarak toplanır.

Microsoft, çocuğun telefon numarası gibi kişisel bilgileri aldıktan sonra bir ebeveynden izin vermesini istemedi.

FTC'den yapılan açıklamada , 2015'ten 2020'ye kadar Microsoft'un, bir ebeveyn işlemi tamamlayamasa bile, hesap kurulumundaki verileri "bazen yıllarca" sakladığını söyledi.

Geçen hafta Amazon, FTC'nin çocukların ses kayıtları da dahil olmak üzere hassas verileri yıllarca sakladığını tespit ettikten sonra 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Amazon'un kapı zili kamera birimi Ring, çalışanlarına müşteri verilerine sınırsız erişim sağladığı ortaya çıktıktan sonra 5,8 milyon dolar ödedi.