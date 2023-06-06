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Dünya
TRT Haber 06.06.2023 06:07

ABD ile Çin arasında Tayvan'da tehlikeli yakın temas

Amerikan ordusu, Çin donanmasına ait bir geminin Amerikan savaş gemisine yaklaştığını, "tehlikeli" manevra yaptığını duyurdu. Tayvan Boğazı'nda yaşandığı ifade edilen o anların görüntüleri yayımlandı.

ABD ile Çin arasında Tayvan'da tehlikeli yakın temas

Washington-Pekin hattındaki gerilim bu kez Amerikan donanması tarafından "tehlikeli manevra" ifadesiyle yayımlanan görüntülerle arttı.

Amerikan ordusu, Çin donanmasına ait bir geminin Tayvan Boğazı'nda, kendilerine ait savaş gemisine yaklaştığını duyurdu. O anlara dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapıldı.

ABD ve Kanada donanmalarının 3 Haziran Cumartesi günü, Tayvan Boğazı'nda ortak bir tatbikat yürüttüğü belirtildi.

Amerikan muhrip gemisi ile Kanada'ya ait fırkateynin uluslararası hukuka uygun olarak boğazdan geçtiği kaydedildi.

Çin donanmasına ait bir savaş gemisinin, Amerikan gemisine 137 metre yaklaşarak önünü kestiği ifade edildi.

Amerikan gemisinin, olası bir çarpışmayı önlemek için hızını düşürdüğü kaydedildi.

"Tehlikeli ve profesyonellikten uzak"

Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

Çin'in son dönemde Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda ABD askeri varlıklarına müdahalelerinin, Çin'in bu bölgede artan saldırganlığının bir parçası olduğu belirtildi.

Bu müdahalelerin, "tehlikeli ve profesyonellikten uzak" olduğu ifade edildi.

Çin ile Tayvan arasında tansiyon sık sık yükseliyor.

Çin, Tayvan adasını kendi toprağı olarak görürken, Tayvan Boğazı’nın kendi münhasır ekonomik bölgesinin bir parçası olduğunu savunuyor.

ABD ve müttefikleri ise, boğazın uluslararası statüye sahip olduğunu göstermek için düzenli olarak bölgeden geçiyor.  

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