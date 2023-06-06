Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.06.2023 06:03

Çin'in Honduras'ta büyükelçiliği açıldı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Çin'in Tegucigalpa Büyükelçiliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Çin'in Honduras'ta büyükelçiliği açıldı

Açılış töreninde konuşan Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique, Çin'e resmi bir ziyaret yapacaklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanının Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşmalar imzalanacak ve çok güzel haberlerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, Honduras'ın da Pekin'de büyükelçilik açmak için görüşmeler yapacağını aktardı.

Castro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 9 Haziran'da Pekin'e gideceklerini ve resmi ziyaretin 14 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.

Honduras, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Honduras'ın 27 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme niyetini dile getirmiş, Dışişleri Bakanı Enrique'yi 23 Mart'ta müzakereleri yürütmek ve diplomatik protokol imzalamak için Pekin'e göndermişti.

Honduras'ın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 12'ye düşmüştü.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Gabon’da Türk kahvaltısı tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:10
Manisa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
06:56
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
06:57
İtalyan çift belediyeye gürültü davası açtı, 50 bin euro tazminat kazandı
06:47
Microsoft, çocuk gizliliği ihlalleri için 20 milyon dolar ödeyecek
06:41
Rusya'ya casusluk yapma suçundan hapis yatan eski FBI ajanı hücresinde ölü bulundu
07:02
Yağışlı hava etkisini bugün de sürdürecek
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ