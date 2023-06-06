Rusya-Ukrayna savaşında 467 gün geride kaldı

Savaş, 24 Şubat 2022'de başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin emir verdi, Rus ordusu Ukrayna topraklarına saldırdı.

Birçok şehir hedef alındı. Sivil kayıplar giderek arttı. Buça katliamı akıllara kazındı.

Moskova'ya tepki büyüktü. Bir an önce birliklerini Ukrayna topraklarından çekmesi istendi. Yaptırımlar birbirini izledi.

Rus güçler, başkent Kiev'e kadar yaklaştı.

İstediği ilerlemeyi kaydedemeyen Rusya, 3 Nisan'da Kiev'den, daha sonra diğer bazı şehirlerden çekilmeye başladı.

Ukrayna'nın doğusuna odaklandı.

4 bölgede sözde referandum

2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Moskova, benzer bir adım attı.

Eylül ayında 4 bölgede sözde referandum düzenledi. Hemen ardından Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ı yasa dışı ilhak etti.

Türkiye ve birçok ülke bu kararı tanımadı.

Rusya, Ukrayna'nın enerji ve diğer altyapılarına yönelik bombardımana başladı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'nın kontrolünü ele geçirdi.

Enerji fiyatları tavan yaptı

Savaş Avrupa'yı enerji krizine sürükledi. Rusya, doğal gaz sevkiyatını düşürünce enerji fiyatları bir anda yükseldi.

Brüksel, yönünü ABD'ye çevirdi. İflasın eşiğindeki Amerikalı şirketlerin sıvılaştırılmış doğal gaz satışı tavan yaptı.

Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan patlamalar sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

Savaşın kırılma noktaları da oldu. Rusya'nın amiral gemisi Moskova kruvazörü vuruldu.

Kırım köprüsünde büyük bir patlama yaşandı. Rusya, Herson kent merkezinden çekilmek zorunda kaldı.

Ukrayna sınırına kilometrelerce uzaklıktaki Rus üslerine saldırı düzenlendi.

Batı, Ukrayna'ya silah desteği sağladı. Ukraynalılar ilerledikçe sevkiyat hızlandı.

Hava savunma sistemlerinden sonra birçok ülke tank gönderme kararı aldı.

Savaş uçağı desteği de bazı ülkelerin masasında.

Türkiye'nin adımı tahıl krizini çözdü

Ukrayna tahılı da ülkede hapsolurken, Rusya'nın ihracatı yaptırımlar nedeniyle hızla azaldı.

Küresel gıda fiyatları tırmandı, enflasyon arttı. Ülkeler gıda krizinin eşiğine geldi.

Türkiye'nin ara buluculuk girişimleri barış için umut oldu. Ankara, önce tarafları İstanbul'da bir araya getirdi.

Çözüm için buluşturdu. Diplomasi trafiği sonuç verdi, tahıl koridoru için imzalar atıldı.

Türkiye, esir değişimi ve ülkelerin nükleer silah kullanımını önlemek için de devredeydi.

Rus güçlerin ve Ukrayna ordusunun esir aldığı onlarca kişi evine döndü.

İki taraf da geniş çaplı taaruzlara geçiyor

Çatışmalar birçok kentte devam ederken, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubu ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkiler bir anda gerildi.

Bahmut'ta çatışan Wagner grubu, mühimmat eksikliği ve çok sayıda paralı askerin yok yere öldüğü iddiası ile Bakanlığı suçluyor.

Moskova, en sert çarpışmaların yaşandığı Bahmut'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya, Belgorod gibi sınırdaki bazı yerleşim yerlerine yönelik saldırılardan da Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Son olarak Rusya, Ukrayna güçlerinin Donetsk'te geniş çaplı taarruza geçtiğini ancak saldırıların püskürtüldüğünü açıkladı.

Kiev ise bu iddiaları yalanlıyor.

15 ayı aşkın süredir devam eden savaş onarılmaz yaralar açtı. Çatışmalara rağmen Ukraynalılar ayakta kalmaya çalışıyor.

Rusya ise hala çekilme sinyali vermiyor.

