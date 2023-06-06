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Dünya
The Guardian 06.06.2023 06:51

İtalyan çift belediyeye gürültü davası açtı, 50 bin euro tazminat kazandı

İtalyan yargısı eğlence merkezlerinin neden olduğu gürültüden rahatsız olan çiftin açtığı davada Brescia Belediyesi'ne gerekli önlemleri almadığı için 50 bin euro para cezası kesti.

İtalyan çift belediyeye gürültü davası açtı, 50 bin euro tazminat kazandı

İtalya'daki belediye başkanları panikte.

Ülkenin en yüksek mahkemesinin gürültülü gece hayatının insan sağlığına zararlı olabileceğine karar vermesinin ardından bir dizi yasal şikayet dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

Il Messaggero'nun haberine göre yüksek yargı mahkemesi, Brescia belediye meclisini bir çifte kendilerini gürültüden korumadıkları için 50 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Karar, İtalya'nın kuzeyinde hareketli gece hayatıyla ünlü Carmine semtinde yaşayan çiftin "sakin bir yaşam" ve "dinlenme" hakkı aradıkları 10 yıllık davanının sonucu.

Çift, evlerinin yakınındaki sokaklarda sık sık sarhoş olan insanların aralıksız bağırmaları nedeniyle sayısız uykusuz geceye katlandıklarını iddia etti.

Yargıtay, çiftin içinde bulunduğu kötü durumu kabul ederek, bir alt mahkemenin barlardan ve restoranlardan çıkan “bağırışların” çiftin sağlığına zararlı olduğuna ilişkin kararına katıldı.

Mahkeme, gürültünün istilacı olduğunu ve onların sessizlik haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Diğer İtalyan kasaba ve şehirlerinin belediye başkanları, özellikle Covid pandemisinden bu yana gece hayatının giderek daha gürültülü hale geldiği bölgelerde yaşayan sakinlere binlerce euro tazminat ödemek zorunda kalabileceklerinden endişe ediyor.

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