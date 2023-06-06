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Dünya
Reuters 06.06.2023 08:09

Ukrayna'daki Kakhovka barajı neden önemli?

Herson yakınlarında Rus kontrolündeki bölgede bulunan Kakhovka barajı vuruldu. Taraflar birbirini suçlarken, su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. Baraj bulunduğu konum itibarıyla oldukça önemli.

Ukrayna'daki Kakhovka barajı neden önemli?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki bölgelerde bulunan Kakhovka barajının Rus güçleri tarafından havaya uçurulduğunu söyledi.

Komutanlık Facebook sayfasında, "Yıkımın ölçeği, suyun hızı ve hacmi ve olası su baskını alanları açıklığa kavuşturuluyor" dedi.

Rusya'nın TASS ajansı, barajın çöktüğünü ve yakın bölgelerin sular altında kaldığını bildirdi.

Peki Kakhovka barajı neden önemli ve havaya uçurmanın nasıl bir etkisi olur?

30 metre yüksekliğinde ve 3,2 km uzunluğundaki baraj, 1956 yılında Kakhovka hidroelektrik santralinin bir parçası olarak Dnipro nehri üzerinde inşa edildi.

Rezervuar aynı zamanda Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasına ve yine Rusya kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer santraline su sağlıyor.

Rusya tarafından kontrol edilen Sovyet döneminden kalma bir barajın havaya uçurulması, Herson bölgesinin büyük bölümünde bir selin salınmasına neden olabilir.

Rusya şu anda uluslararası olarak tanınan Ukrayna topraklarının en az yüzde 18'ini kontrol ediyor ve 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra Ukrayna'nın dört bölgesini daha Rus toprağı ilan etti.

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