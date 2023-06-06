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Dünya
Reuters 06.06.2023 08:01

ABD, dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve kurucusuna dava açtı

ABD'li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya "yalanlar ağı" işlettiği iddiasıyla dava açtı.

ABD, dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve kurucusuna dava açtı

ABD'nin dünyanın en büyük kripto para borsasını yargıya taşımasının ardından bitcoin yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin BTC=BTSP açıklamanın ardından yüzde 6 düşerek yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi.

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington'da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve bağımsız olduğu ifade edilen ABD kripto para borsası birimine yönelik 13 suçlama yer aldı.

SEC, Binance'in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.

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