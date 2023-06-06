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Dünya
AA 06.06.2023 12:42

Güney Kore 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının hava sahasına girdiğini duyurdu

Güney Kore, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini bildirdi.

Güney Kore 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının hava sahasına girdiğini duyurdu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.52 ila 13.49 sularında Çin ve Rus savaş uçaklarının KADIZ bölgesine girdiği belirtildi.

Uçakların, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediği aktarılan açıklamada, söz konusu uçakların peş peşe bölgeden çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, uçakların KADIZ'a girmeden önce tespit edildiği, olası kaza durumlarına karşı da Hava Kuvvetlerinden uçakların bölgeye konuşlandırıldığı kaydedildi.

4 Rus ve 4 Çin savaş uçağının KADIZ'a girmesinin, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya gelen ABD, Güney Kore ve Japonya savunma bakanlarının üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmasının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

ADIZ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ), genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilip uyarılıyor.

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