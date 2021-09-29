Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Erdoğan ve Putin önce baş başa sonra çalışma kahvaltısında görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soçi kentinde önce baş başa sonra da çalışma kahvaltısında bir araya geleceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin başının basına açık olacağını belirten Peskov, "Görüşme tercümanların katılımıyla baş başa planladı. İki lider, ilk başta müzakere edecek, sonra da çalışma kahvaltısında görüşmeye devam edecek." dedi.
Peskov, görüşmenin ardından basın toplantısının düzenlenmeyeceği bilgisini aktardı.
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