Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin başının basına açık olacağını belirten Peskov, "Görüşme tercümanların katılımıyla baş başa planladı. İki lider, ilk başta müzakere edecek, sonra da çalışma kahvaltısında görüşmeye devam edecek." dedi.

Peskov, görüşmenin ardından basın toplantısının düzenlenmeyeceği bilgisini aktardı.