Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf]
Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin batısındaki Japon Denizi açıklarında deprem kaydedildi.
6,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.37'de ve yerin 400 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ajans, kıyı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.
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