Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) seçimlerinde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarıştı.

İlk turda çoğunluk elde edilemeyen seçimin ikinci turunda, ilk turda en çok oy alan Kişida ve Kono yarıştı. 170 oy alan Kono karşısında, 257 oy kazanan Kişida ipi göğüsledi.

Resmi oy dağılımına göre, eyalet delegelerinden Kono 39 oy, Kişida ise 8 oy; milletvekili oylarından ise Kono 131 oy, Kişida ise 249 oy elde etti. Bu sonuçla LDP'nin yeni başkanı Kişida oldu.

Siyasetin içinden

Başkent Tokyo'nun en işlek bölgelerinden Şibuya'da, Temmuz 1957'de siyasetin içinde bir ailede dünyaya gelen Kişida, milletvekili babasının resmi görevle New York'a atanması sonrası ilkokulu burada okudu.

Waseda Üniversitesi hukuk bölümünden 1982'de mezun olan Kişida, şimdi hizmet vermeyen Long-Term Credit Bankasında bir dönem çalıştı ve 1993 yılında Hiroşima eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne (Şuugiin) seçildi.

2007-08 döneminde Okinawa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kişida, daha sonra Tüketici İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile kısa süre Savunma Bakanlığını üstlendi.

"En uzun süre Dışişleri Bakanlığı"

Kişida Fumio, Aralık 2012'de göreve gelen Abe Şinzo kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Ağustos 2017'ye dek bu görevi sürdüren Kişida, savaş dönemi sonrası "ülkenin en uzun süre Dışişleri Bakanı" unvanını elde etti.

Kişida, komşu Güney Kore ile ilişkilerde "büyük sorun" olarak görülen "koloni dönemi istismar edilen kadınlar" sorununda 2015'te resmi anlaşma imzalanması ve ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Japonya'da "tarihi" kabul edilen 2016'daki Hiroşima ziyaretinin gerçekleştirilmesi sonucu "popülerliğini" artırdı.

Kabineden ayrılması sonrası Kişida, parti içinde "liderliğin geleneksek taşlarının döşendiği" kabul edilen LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanlığını 3 yıl boyunca yürüttü.

Abe'nin halefi: Kişida

Geçen yıl ülkenin "en uzun süre başbakanı" unvanını elde eden Abe Şinzo yerine parti içinde "Abe'nin halefi" olarak lanse edilen Kişida, Eylül 2020'de girdiği seçimleri mevcut Başbakan Suga Yoşihide'ye karşı kaybetmişti.

Suga'nın yaklaşık bir yıl süren başbakanlık görevinin ardından bu yılki seçimlerde yarışmayacağını açıklaması sonrası, önceki yıl kaybettiği seçimlere yeniden giren Kişida, rakiplerini mağlup ederek zafere ulaştı.

9 dönemdir LDP milletvekilliği yapan ve "ılımlı liberal" politikacı olarak tanınan Kişida, yabancı dile ve uluslararası konulara hakimiyetiyle tanınıyor.

64 yaşındaki Kişida'nın, gelecek hafta LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi olağanüstü oturumunda "Japonya’nın yeni başbakanı" olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.