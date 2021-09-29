Video paylaşım platformu YouTube, RT'nin Almanca yayın yapan 2 kanalının erişime kapatıldığını açıkladı.

Şirket, RT DE kanalının koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle ihtar aldığını, bunun sonucunda kanala yeni video yüklenmesinin askıya alındığını bildirdi.

RT DE'nin, askıya alındığı süreçte videolarını yüklemek için başka bir YouTube kanalını kullanarak bu kısıtlamayı aşmaya çalıştığı kaydedildi.

RT'den Alman kanallarına misilleme çağrısı

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram'dan yaptığı açıklamada, bu hareketi Almanya'nın Rusya'ya karşı "gerçek bir medya savaşı" olarak niteledi.

Simonyan, Rusya'da Deutsche Welle ve diğer Alman medyasının gecikmeksizin yasaklanmasını, ARD ve ZDF ofislerinin kapatılmasını "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.

YouTube, Rusya'da ceza ve yasaklamalarla karşılaşabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili hükümet organlarından Alman medyasına ve YouTube'a karşı misilleme önlemleri almalarını isteyeceğini ve böyle bir yanıtın "sadece uygun değil, aynı zamanda gerekli" olduğunu bildirdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise Google'dan RT'nin YouTube kanallarına erişimi düzeltmesini talep etti. Kurum, aksi halde platformun ceza ve yasaklamayla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Berlin, "dahlimiz yok" dedi

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, söz konusu kararın, YouTube'un kuralları çerçevesinde uygulandığını, Alman hükümeti ya da diğer resmi kuruluşlarca alınan bir önlem olmadığını ifade etti.

Daha önce "Russia Today" olarak bilinen RT, Almanca yayınlarını çevrim içi olarak yapıyor. Kanal, Almanya'da karasal yayın veya uydudan yayın yapmak için henüz lisans alamadı.