Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov çarşamba günü yaptırımlar, ekonomi ve Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı ile görüşeceğini açıklayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rus ekonomisi şu anda ciddi bir darbe alıyor, ancak güvenlik marjı var, ayaklarımızın üzerinde duracağız." dedi.

"Yaptırımlar ekonomimize ciddi bir darbe"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Rus ekonomisine ciddi bir darbe olduğunu ancak Rusya'nın kendi ayakları üzerinde duracağını söyledi.

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Peskov açıklamalarına şunları ekledi:

"Devam eden bir kriz yaşıyoruz ve işsizlikteki büyümeyi düşürmeye yönelik önemler alıyoruz. Rus ekonomisi tabii ki ciddi bir düşüş yaşıyor ama sağlam ve potansiyeli olan bir ekonomi, planlarımız var."

"Ortak görüş Kuzey Akım 2'nin devam etmesi yönünde"

Peskov, Kuzey Akım 2'nin bitip bitmediği sorusuna "inşaat orada, ortak görüş projenin devam etmesi yönünde" cevabını verdi.

Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına ilişkin, "Yaptırımlara misilleme önlemleri olacak, ancak kimse başkasına inat için kendi ayağına sıkmak istemez, Rusya diğer ülkelerin düşmanca eylemlerini analiz edecek." açıklamasını yaptı.

Peskov, "Rusya şirketlerin dış borcunu ödemeyi durduracak mı?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.