Köln Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Woelki'nin istifasının kabul edilip edilmeyeceğine Papa Franciscus'un karar vereceği belirtildi.

Alman Katolik Kilisesi, son dönemlerde çocuk taciz ve istismarları ile gündeme gelmiş ve aralarında Kardinal Woelki'nin de bulunduğu bazı üst düzey kilise yöneticileri olayların üzerine yeterince gitmemekle suçlanmıştı.

Tarihi Köln Katedrali meydanında gösteri düzenlenmiş, çocuk taciz ve istismar olaylarının aydınlatılması ve kilisede reforma gidilmesi talep edilmişti.