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Dünya
AA 04.02.2025 13:16

Kremlin: Avrupa artan askeri harcamalarla ekonomisini krize sürüklüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’daki askeri harcamaların giderek arttığını belirterek, "Savunma harcamalarındaki artış, Avrupa ekonomisini krize sürükleyebilecek, çok ciddi bir rahatsızlık bölgesine getiriyor" dedi.

Kremlin: Avrupa artan askeri harcamalarla ekonomisini krize sürüklüyor

Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna savaşı konusunda ilerleme sağlandığına yönelik açıklamalarına ilişkin yorum yapamayacaklarına işaret eden Peskov, "Neyin kastedildiğini tam olarak bilmediğimiz için bir değerlendirme yapmak da oldukça güç." diye konuştu.

Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatına da devam ettiğini kaydetti.

Trump’ın, Ukrayna'ya yaptıkları yardımlara karşılık bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istemesini değerlendiren Peskov, "Bunun adı yardımın satın alınmasıdır. Yani ücretsiz yardım etmek yerine bu yardımı ticari bir şekilde sağlamaktır. Elbette, hiç yardım sağlamamak ve böylece bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

Avrupa’da ise militarist yaklaşımın giderek daha fazla etkili olduğunu söyleyen Peskov, "Rusya'dan gelen tehdit bahanesiyle askeri ve savunma harcamaları şişiriliyor. Savunma harcamalarındaki artış, Avrupa ekonomisini krize sürükleyebilecek, çok ciddi bir rahatsızlık bölgesine getiriyor." şeklinde konuştu.

Peskov, artan askeri harcamaların her bir Avrupalıyı olumsuz şekilde etkileyeceğini savundu.

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