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Dünya
AA 04.02.2025 12:40

Arap ülkeleri, Filistinlileri sürgün planına karşı ABD Dışişleri Bakanı'na ortak mesaj iletecek

Arap ülkelerinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başta Ürdün ve Mısır olmak üzere diğer Arap ülkelerine sürgün etme fikrine karşı ortak tutumu gösteren bir mesaj iletecekleri belirtildi.

Arap ülkeleri, Filistinlileri sürgün planına karşı ABD Dışişleri Bakanı'na ortak mesaj iletecek

İsrail devlet televizyonu KAN, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürgün etme fikrine karşı alternatif planlar üretmeye çalıştığını öne sürdü.

Haberde, Mısır'ın başkenti Kahire'de cumartesi günü düzenlenen Arap ülkeleri dışişleri bakanları toplantısıyla, Trump'ın Filistinlileri sürgün etme fikrine karşı, mümkün olan en kısa sürede geniş ve birleşik bir Arap cephesi oluşturulmasının hedeflendiği yorumu yapıldı.

Arap ülkelerinin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya tutumlarını ifade eden ortak bir mesaj göndereceği aktarıldı.

Bu kapsamda Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nin yeniden inşa süreci başlayana kadar bölgedeki Filistinlilerin durumunu hızla iyileştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan Mısır'ın Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içerisinde Gazze'nin yeniden inşası için Kahire'de uluslararası bir konferans düzenleme niyetinde olduğu hatırlatıldı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu teklife karşı dünyadan tepkiler gelirken Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Kahire'de bir zirve düzenleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi planını reddettiklerini açıklamıştı.

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