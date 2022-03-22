ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği sözlerine Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Batı yaptırımlarına karşılık olarak siber saldırı hazırlığında olduğumuza ilişkin iddiaları reddediyoruz." dedi.

Peskov, "ABD dahil birçok Batılı ülkenin aksine Rusya, devlet seviyesinde haydutluk yapmıyor." diye konuştu.

Müzakereler sürüyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ve Rusya arasında görüşmelerin sürdüğünü ve Ukrayna'dan daha aktif ve sağlam olmalarını istediklerini belirtti.

Görüşmelere ilişkin detay vermeyen Peskov, "Ukrayna'dan taleplerimizi detaylı olarak duyurmak niyetinde değiliz." dedi.

Rus satranç oyuncusunun müsabakalardan men edilmesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren Rus satranç oyuncusu Sergey Karyakin'in Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından 6 ay süreyle müsabakalardan men edilmesi de Peskov'un gündemindeydi.

Peskov Federasyon'un siyaset dışında kalması gerektiğini belirterek kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Biden, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." ifadesini kullanmıştı.