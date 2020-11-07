İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeği, COVID-19 önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı.

İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, koronavirüs tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından artırıldığı ve Noel yemeğinin iptal edileceği belirtildi.

Ülkede COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484’e, toplam can kaybı ise 48 bin 475’e ulaştı.

