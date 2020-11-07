Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimi ilk günden bu yana tartışmalı geçiyor..

Sandıklardan çıkan oyların sayılmasıyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump az bir farkla önde gidiyordu.

Ancak postayla kullanılan oyların sonuçları gelmeye başlayınca dengeler değişti.

Demokratların adayı Joe Biden öne geçmekle kalmadı, farkı açtı.

İç savaş döneminde uygulanan postayla oy verme, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar devreye sokuldu.

Demokrat aday Joe Biden da kampanyasının başından bu yana seçmene postayla oy kullanma çağrısında bulundu.

Posta yoluyla kullanılan oylar sayılıyor

Trump ise, seçmenine "sandığa gidin" dedi. 3 Kasım seçiminde sandıkta oy verme işlemi sonlandı.

Ancak posta yoluyla kullanılan oylar, tartışmalar ve karşılıklı suçlamaların gölgesinde sayılmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, bu belirsizlik toplumsal mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyabilir,

Bürokrasi kilitlenebilir, dış politika sorunları yaşanabilir. Hatta bu belirsizlik sınıfsal kaos için zemin oluşturabilir.