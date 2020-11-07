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Avusturya’da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: DHA]
Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgındaki artış sürüyor. Fransa, İtalya, Portekiz'den sonra Avusturya’da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 241'i gördü.
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının merkez üssü yeniden Avrupa oldu. Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya'nın ardından Avusturya'da günlük vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı.
Avusturya'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 241'i gördü. Ülkede bugüne kadar 147 bin 220 kişide koronavirüs tepit edilirken, aktif vaka sayısının 57 bin 570 olduğu ifade edildi.
Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1377 ‘ye yükseldiği belirtildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 16:55
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