Kosova'nın kuzeyinde 24 yıldır süren elektrik dağıtım anlaşmazlığı Türkiye'nin de çabalarıyla aşıldı

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Limak ve Çalık ortaklığında işletilen Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) ile Sırp şirketi Elektrosever arasında dün imzalanan sözleşme, Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde yıllardır süren elektrik dağıtım meselesinin çözülmesinin yanında Kosova ile Sırbistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir engelin de aşılmasına katkı sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, KEDS ile Elektrosever arasında imzalanan sözleşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirttiği X açıklamasında, bunun Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamındaki enerji yol haritasının uygulanmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

KEDS'ten yapılan açıklamada da Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa, Zveçan, Leposaviç ve Zubin Potok belediyelerinde elektrik dağıtımının normalleştirilmesini amaçlayan sözleşmenin, uzun ve hassas bir sürecin ardından imzalanabilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi ve katkı sağlayan taraflar tebrik edildi.

Türkiye, imzalanan sözleşmeyi normalleşme sürecine katkıda bulunan önemli bir adım olarak değerlendiriyor

Türkiye de KEDS ile Elektrosever arasında imzalanan sözleşmeyi, Kosova'nın kuzeyinde elektrik dağıtım meselesinin çözümüne imkan tanıyarak normalleşme sürecine katkıda bulunan önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin en önemli unsurlarından biri olan enerji konusunda Kosova ile Sırbistan arasında uzlaşma sağlanabilmesi için başından bu yana yoğun çaba gösterdi ve bölgede kalıcı barışın ancak diyalog ve uzlaşıyla tesis edilebileceği anlayışıyla diyalog sürecini desteklemeyi, tarafların talep etmesi halinde sürece yapıcı katkıda bulunmayı sürdürecek.

Kosova'da savaşın sona erdiği Haziran 1999'dan itibaren kuzeyde Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde elektrik faturaları ödenmiyor ve bu maliyet, Kosova hükümetince karşılanıyordu. Resmi verilere göre yaklaşık 24 yıldır devam eden bu durumun Kosova hükümetine toplam maliyeti, 2023 başlarında 320 milyon avroya ulaştı.

Kosova ile Sırbistan arasında 21 Haziran 2022'de Brüksel'de imzalanan, 2013 ve 2015 tarihli enerji anlaşmalarının uygulanmasına yönelik yol haritasına göre, Sırbistan'ın kamuya ait enerji şirketi Elektroprivreda Srbije'nin Kosova'daki iştiraki Drustvo Elektrosever, gerekli lisansları alarak ve sözleşmeleri imzalayarak Kosova'daki Sırp çoğunluklu belediyelerde elektrik dağıtım hizmetlerine (faturalandırma, tahsilat, bakım ve yeni müşterilere bağlantı) başlayacaktı.