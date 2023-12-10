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Dünya
AA 10.12.2023 14:48

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı duyuruldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.

İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.

Halihazırda, yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin kişinin bulunduğu tahmin edilen Han Yunus, nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en kalabalık şehri haline gelmiş durumda.

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