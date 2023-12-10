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Dünya
AA 10.12.2023 14:36

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli fırtına: 6 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 1'i çocuk 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yetkililer yaptığı açıklamada, Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin Montgomery County bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve işyerinin hasar gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda, şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Metropolitan Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu mahalleden yaralı 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

PowerOutage sitesine göre, 9 Aralık gecesi, eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemedi.

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