Kosova Emniyetinden yapılan açıklamada, Zubin Potok belediyesindeki Sınır Gözetleme Polis Karakolu'na bağlı polislerin, Gazivoda baraj gölünde bir devriye botunda bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradığı duyuruldu.

Saldırıda yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, "Polislerin bulunduğu yöne doğru yaklaşık 10 el ateş açıldı. Art arda açılan ateşler baraj gölünün diğer tarafından gerçekleştirildi. Silahla açılan ateş, botun yanına isabet etti." denildi.

Saldırının ardından Sınır Polisi Hızlı Müdahale Biriminden ekiplerin olay yerine intikal ettiği vurgulanan açıklamada, olay yerinde incelemelerin yapıldığının altı çizildi.

Açıklamada, "Kosova Emniyeti, özellikle kaçakçılık olmak üzere bu bölgede güvenliği sağlamaya ve suçla mücadele etmeye kararlıdır." denildi.