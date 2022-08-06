Filistinliler, Ramallah ve El-Bireh kentlerinin girişinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıları protesto için gösteriler düzenledi. Filistinli gençler, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunan İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Birzeit Üniversitesi öğrencileri de üniversite içinde İsrail'in saldırılarına tepki için eylem yaptı.

Öğrenciler, Filistin bayrakları ile Gazze saldırılarında ölenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed el-Mecdelani "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail saldırılarını durdurmak için Arap ülkeleri ile uluslararası taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağını belirterek, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ile 2 kadının bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü açıklanmıştı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.