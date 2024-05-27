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Dünya
AA 27.05.2024 19:46

Kosova ve Malta NATO Parlamenter Asamblesinin ortak üyeliğine kabul edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) İlkbahar Toplantısı'nda Kosova ve Malta, Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

Kosova ve Malta NATO Parlamenter Asamblesinin ortak üyeliğine kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sofya'daki NATO PA İlkbahar Toplantısı'na 32 üye ülkeden yaklaşık 400 temsilci katıldı.

Toplantıda yapılan oylamada kullanılan 1 "hayır", 14 "çekimser" oya karşın Kosova ve Malta, oy çokluğuyla Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

Daha önce "gözlemci konumunda" olan Kosova ve Malta, ortak üyeliğe kabulleri dolayısıyla Parlamenter Asamblesi'nde bazı ek önceliklere sahip olacak.

NATO Parlamenter Asamblesinde temsilci sayısını artırabilecek iki ülke, gelecekteki karar alma mekanizmalarında da rol oynayabilecek ve belirli ek şartlarda üçüncü ülkeleri ziyaret edecek çeşitli komite heyetlerine katılabilecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mart ayında, Kosova'nın NATO PA üyeliğine geçme girişimlerine karşı çıkmıştı.

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