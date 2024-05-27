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Dünya
AA 27.05.2024 19:00

Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı

Avusturya'da geçen yıl, Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı düzenlendiği, bunun ülkede Müslümanları hedef alan saldırıların kayıt altına alınmaya başlandığı 2015'ten bu yana en yüksek sayı olduğu duyuruldu.

Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi'nin (Dokustelle Österreich) hazırladığı "2023 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yüzde 50,1’ini kadınların, yüzde 19,5’ini erkeklerin oluşturduğu, mağdurların yüzde 30,4’nün ise cinsiyet belirtmediği aktarıldı.

Saldırıların yüzde 46,5’ini bireylerin yaptığı belirtilen rapora göre yüzde 13’ü çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaşandı; yüzde 7,3’ü emniyet güçlerince gerçekleştirildi; yüzde 6,1'i çeşitli gruplarca düzenlendi.

Raporda, geçen yıl siyasetçilerin yüzde 1,6'sının Müslümanlara karşı nefret içerikli söylemde bulunduğu belirtilirken, gazetecilerin de yüzde 4,5'inin Müslümanları hedef aldığı, kayıt altına alınan vakaların yüzde 21’inin failinin tespit edilemediği aktarıldı.

Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret içerikli saldırıların yüzde 66,7 ile "en çok dijital platformlarda" görüldüğü aktarılan raporda, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında ise bu oranın yüzde 33,3 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, yaklaşık 700 bin Müslümanın yaşadığı ülkede geçen yıl 1522 ırkçı saldırının meydana geldiği, bunun Dokümantasyon Merkezi’nin faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

Müslümanların maruz kaldıkları saldırı türlerine de raporda yer verildi. Buna göre, Müslümanlara yönelik ayrımcılık yüzde 40,8 ile ilk sırada yer aldı. Saldırıların yüzde 19,5'ini İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretler, yüzde 8,9'unu nefret söylemi, yüzde 7,5'ini vandalizm oluşturdu.

Müslüman bireylere yönelik ağır tehdit, iftira ve itibarsızlaştırma çabalarının ise yüzde 3,2 oranında olduğu kaydedilen raporda, Müslümanlara ait mülklere yönelik fiziki saldırıların oranının ise yüzde 2,6 olduğu aktarıldı.​​​​​​​

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