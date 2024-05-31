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Dünya
AA 31.05.2024 21:53

Kosova Savunma Bakanı: Bayraktar SİHA'lar ile Kosova güçlü ve güvende hissediyor

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’larla ilgili, "Envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor." ifadesini kullandı.

Kosova Savunma Bakanı: Bayraktar SİHA'lar ile Kosova güçlü ve güvende hissediyor

Bakan Maqedonci, FSK’nin ülkenin güneybatısında, Yakova şehrindeki askeri havaalanında konuşlu insansız hava sistemleri birimine FSK Komutanı Bashkim Jashari ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Maqedonci, FSK’nin Bayraktar TB2 SİHA’larla yürüttüğü operasyonları yakından gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ordumuzun iyi eğitimli ve özverili subay ve askerleri ile silah sistemleri envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor. FSK’yi modern ve gelişmiş silah sistemleriyle donatmaya, Kosova'nın savunması ve güvenliğine, ülke ve bölgede barışın korunmasına hizmete devam edeceğiz.”

Kosova Savunma Bakanı: Bayraktar SİHA'lar ile Kosova güçlü ve güvende hissediyor

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha

Envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerle acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova’nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların geçen yıl ülkeye ulaştığı bildirilmişti. Ayrıca FSK’nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.​​​​​​​

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