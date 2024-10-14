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Dünya
AA 14.10.2024 20:16

Kosova, Bosna Hersek vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırma kararı aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bosna Hersek vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını tek taraflı olarak 1 Ocak 2025'ten itibaren kaldıracaklarını duyurdu.

Kosova, Bosna Hersek vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırma kararı aldı
[Fotoğraf: Getty Images]

Kurti, Avrupa ve Batı Balkan ülkeleri liderlerinin, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği "Berlin Süreci" zirvesi kapsamında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Berlin Süreci çerçevesinde yaklaşık 10 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Kurti, daha fazla eyleme ihtiyacın olduğunu söyledi.

Albin Kurti, Berlin Süreci kapsamında 2022'de imzalanan, Batı Balkan ülkeleri vatandaşlarının kimlik kartıyla karşılıklı seyahat etmesine imkan sağlayacak anlaşmayı Kosova kurumlarının onayladığını, ancak Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) onaylamayı reddettiğini vurguladı.

Başbakan Kurti, "Ben beklemeye son vermeye karar verdim. Gelecek yıl 1 Ocak'tan itibaren, Kosova Cumhuriyeti, Bosna Hersek vatandaşlarının kimlik kartlarıyla serbest dolaşımına tek taraflı olarak izin verecek." diye konuştu.

Bosna Hersek, bağımsızlığını tanımadığı Kosova'nın vatandaşlarına yönelik katı vize rejimine sahip. Kosova da karşılıklılık ilkesi esasınca Bosna Hersek vatandaşlarına 2014'ten beri vize uyguluyordu.

Batı Balkan ülkelerinin vatandaşlarının kimlik kartıyla karşılıklı seyahat etmelerine imkan sağlayacak anlaşma, Berlin Süreci kapsamında 2022'de imzalanmıştı. Bosna Hersek, ülkenin iki entitesinden biri olan RS'nin söz konusu anlaşmanın Kosova ile olan kısmına karşı çıkması nedeniyle anlaşmayı yürürlüğe sokamamıştı.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'te hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.

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