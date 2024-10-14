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Dünya
AA 14.10.2024 18:54

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 309'a yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'da başkent Beyrut ve diğer bölgelere yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 309'a, yaralı sayısı da 10 bin 782'ye çıktı.

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 309'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 3 kişinin öldüğü ve 84 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 309'a, yaralananların sayısının da 10 bin 782'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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