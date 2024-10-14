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Dünya
AA 14.10.2024 18:52

AP komitesi, Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verilmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, G7 taahhüdü kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi vermesini kabul etti.

AP komitesi, Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verilmesini onayladı
[Fotograf: Reuters]

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Ticaret Komitesi toplantısında Rusya'nın dondurulan varlıkları ile Ukrayna'nın desteklenmesine yönelik girişim görüşüldü.

Komite üyesi milletvekilleri, yaklaşık 45 milyar euroluk G7 taahhüdü kapsamında AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi sağlanmasını 4 "hayır", 31 "evet" oyuyla kabul etti.

Öte yandan, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına destek olmak üzere hazırlanan girişim kapsamında AB ve G7 ortaklarından sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından sağlanacak gelir akışı kullanılacak.

Girişimin 21-24 Ekim'de yapılacak AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

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