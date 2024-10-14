İşgalci İsrail ile Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde, karada 15 noktada karşı karşıya geldi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 30 Eylül'ün son saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladıklarını belirtti.

Bu açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, Lübnan'a karadan gireceğini kendilerine tebliğ ettiğini ve bununla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararının ihlal edildiğini bildirdi. İsrail ordusu kara saldırılarına ilişkin olduğu iddiasıyla görüntüler yayınladı ancak Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarına girdiği iddialarını yalanladı.

İsrail sınırdaki beldeleri "kapalı askeri bölge" ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan etmişti. Kara saldırılarının başlamasının ardından Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanların da "kapalı askeri bölge" ilan edildiği, 7 Ekim tarihinde de Batı Celile bölgesindeki Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği açıklandı.

Karadan ilk sıcak temas el-Udeyse'de yaşandı

Karadan ilk sıcak teması, 2 Ekim'de Hizbullah bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merciyun ilçesine bağlı el-Udeyse kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail gücünün çatışmanın ardından kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı aktarıldı.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, "Lübnan'ın güneyindeki el-Udeyse ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdük." derken İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısında Hizbullah'la girdiği çatışmalarda ilk kez bir askerinin öldüğünü duyurdu. Aynı gün İsrail ordusu, 2'si yüzbaşı 7 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, ayrıca Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef alırken Marun er-Ras kasabasına doğru ilerleyen 3 İsrail tankını imha ettiğini öne sürdü.

Lübnan ordusu da konuya ilişkin İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre ülke topraklarına girdiğini bildirdi. İsrail'in girdiği beldelerin el-Udeyse ve Yarun olduğu aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girdikten kısa süre sonra çekildiği aktarıldı.

İsrail en fazla 1,5 kilometre derinliğe sızabildi

Kara saldırılarının başladığı günden bu yana, İsrail ordusunun sızabildiği en derin nokta, sınırdan 1,5 kilometre uzaklıktaki Kuzuh çevresi oldu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların en fazla yaşandığı noktalardan biri, ilk sıcak temas raporlarının da geldiği Marun er-Ras çevresi. 8 Ekim'de İsrail ordusu, Marun er-Ras yolu üzerinde sınırdan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki, hava saldırılarıyla yerle bir olan bir noktaya bayrak dikip geri çekilmişti.

Son 2 günde çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgeler, Ramiye ve Ayta eş-Şaab kasabaları oldu.

Bunun dışında sızma yapan İsrail ordusu ile Hizbullah, Bint Cubeyl, Labunne, Blida, Meys el-Cebel, Dıhayra, Keferkila, Ayterun, Alma eş-Şaab ve Nakura bölgelerinde çatıştı. İsrail ordusu girdiği yerlerden genellikle kısa bir süre sonra çekildi.

İsrail, Barış Gücü unsurlarını da hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik de 10 Ekim itibarıyla sızdığı bölgelerde saldırılar gerçekleştirmeye başladı.

İlk olarak UNIFIL'in Nakura'daki karargahı ve çevresini birçok kez hedef alan İsrail, bir gözlem kulesini vurdu ve 2 askerin düşerek yaralanmasına neden oldu. Sonraki 2 gün boyunca bölgeye giren İsrail askerlerinin Merkava tanklarıyla UNIFIL karargahına yönelik ihlal ve saldırıları sürerken 3 Barış Gücü askeri daha yaralandı.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de ise Ramiye kasabasındaki BM güçlerine baskın düzenlerken UNIFIL'den yapılan açıklamada İsrail askerlerinin ayrıldıktan sonra açtığı ateşin dumanı nedeniyle 15 askerin cilt, mide ve bağırsak şikayetleriyle tedavi altına alındığı açıklandı.