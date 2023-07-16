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Dünya
AA 16.07.2023 16:11

Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’ların ülkeye ulaştığını açıkladı.

Kosova Bayraktar TB2’lerini teslim aldı
[Fotograf: AA]

Başbakan Kurti, Bayraktar TB2 SİHA’nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kosova artık daha da güvenli." notuyla paylaştı.

Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ile Kosova bayraklı Bayraktar TB2 önünde poz veren Kurti, paylaşımında, "Türkiye'den devlet olarak satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik! İki yıllık yönetimimizde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık daha da güvenli!" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurti ayrıca FSK subaylarının SİHA kullanımına ilişkin eğitimini tamamladığını bildirdi.

Kosova’nın kaç adet Bayraktar TB2 satın aldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

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