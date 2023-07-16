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Dünya
AA 16.07.2023 14:36

Kenya lideri, muhalif gösterilere izin vermeyeceklerini duyurdu

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, muhaliflerin vergi artış kararına karşı düzenleyeceği yeni protestolara izin vermeyeceklerini duyurdu.

Kenya lideri, muhalif gösterilere izin vermeyeceklerini duyurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ruto, muhaliflerin çarşamba günü yapmayı planladıkları gösterinin gerçekleşmeyeceğini ve buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Seçimlerin geçen yıl ağustos ayında son bulduğunu hatırlatan Ruto, "Vatandaşların kanını kullanarak, mülküne zarar vererek ülkenin liderliğini almayı umamazsınız." ifadesini kullandı.

Muhalif Azimio koalisyonun lideri Raila Odinga, çarşamba gününden itibaren yeni protestolara başlayacaklarını duyurmuştu.

Kenya'da bu hafta muhalifler tarafından başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.

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